AI een bedreiging voor de mensheid? ’Straks krijgt het te veel macht!’

Het wordt steeds enger, dat zegt lezer Qeter kort en bondig. „Computers die intelligentere computers bouwen dan wij. Hoe zien we nog wat ze doen? En hoe zetten we ze nog stil?” Lezer Evdbeek is het hier geheel mee eens: „Ik vind het ook doodeng!” Pankey probeert hierop de boel te nuanceren: „De meeste mensen hebben het waarschijnlijk niet door, maar ook algoritmen zijn een vorm van kunstmatige intelligentie. Google, Microsoft en Facebook maken hier dankbaar misbruik van door een computerprogramma te laten bepalen wat u voorgeschoteld krijgt. Daar zijn al die grote, vervuilende en energieslurpende datacentra voor.”

Gmtb vraagt zich af waarom dit soort dingen überhaupt opgetuigd worden. „We vragen er niet om. Straks krijgt het zoveel macht dat het niet meer in te dammen is. Ook hier zal ongetwijfeld weer iets of iemand achter zitten die hier financieel enorm veel geld mee verdient.”

Lezer Son of God vindt dit echter geheel onzin. „AI wordt niet door onze strot geduwd. Het staat je volledig vrij om ChatGTP of aanverwante AI’s niet te gebruiken.” Weird duck in the house haakt daarop aan: „Onze tijd is kostbaar, maar AI heeft alle tijd van de wereld en slaapt ook nooit. Het kan ons op een dwaalspoor zetten en onze tijd verdoen. Het kan erger zijn dan een spel, want een spel heeft doorgaans een einde.”

Menselijke kennis

We moeten niet zo doordraven met bang zijn voor kunstmatige intelligentie, dat benadrukken meerdere lezers waaronder Andre van Rossum. „AI is niet meer dan een verzameling van alle menselijke kennis. Door deze kennis te combineren kun je slimmer lijken dan de mens, maar dat wordt AI nooit. Het doet wat opgedragen wordt door de programmeurs.”

Mar08 vreest daarentegen voor misbruik van AI. „De criminelen zullen hier dankbaar gebruik van maken. Wij hebben zoals gewoonlijk weer het nakijken. Hoog tijd om nu een organiste op te richten die meteen kan ingrijpen bij crimineel of ander negatief gebruik van AI.”

Kunstmatige intelligentie is al slimmer dan de mens, dat stelt Marcoowb. „De mens is één van de domste wezens op aarde, al vinden we zelf van niet. Voorbeeldje? Laat een duif los in Spanje en het beestje vliegt terug naar zijn til in Nederland. De mens heeft navigatie nodig en dan nog rijden ze vaak verkeerd en zonder navigatie is het een ’mission impossible’.”

Groter gevaar

Volgens Criticicaster2021 is een veel groter gevaar „de macht” die Google krijgt door alle input van hun sites. „Door cookies krijgen ze veel input over hun bezoekers, waardoor ze steeds beter in staat zijn om deze bezoekers die info toe te sturen waar voor Google financieel voordeel uit valt te halen.”

Brulaap vindt het gevaar ook erg groot. „Het is zelfs zo erg, dat ik vrijwel niets meer koop via internet omdat nepsites niet meer van echt te onderscheiden zijn. Maar ook mailtjes van overheden en anderen. AI bezorgt ons uiteindelijk veel meer werk.”

Tot slot schetst Duijn1963 een toekomstscenario die hij naar eigen zeggen erg realistisch vindt op het moment dat AI zijn gang kan gaan. „Op dat moment zal AI besluiten dat aanval de beste verdediging is. Het leert immers van de informatie die wij zelf op het internet zetten en kan daardoor putten uit voorbeelden als Oekraïne, Turkije, Iran of China. Kortom: voor je verdergaat met AI zouden er beperkingen moeten worden ingebouwd ter bescherming van de mensheid. Doe het niet, dan graaf je je eigen graf.”