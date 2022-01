’Gas pompen voor buren is gek’

Onze voorraden zijn nog niet voor een kwart aangevuld, we kopen gas in Amerika en Azië wat per schip deze kant op komt en veel te duur is.

We kunnen met onze eigen gasvelden makkelijk onze eigen broek ophouden, maar nee, dat gebeurt niet.

Zitten zij daar in Den Haag een beetje te slapen of zo? Wel meer gas oppompen voor de buren, hoe krom is dat?

T. Berkhout, Ede