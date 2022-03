’EU moet vuist maken’

Landen die willen toetreden moeten nu eenmaal voldoen aan allerlei criteria op het gebied van democratie, rechtsstaat en economie. Kandidaat-lidmaatschap is thans wel haalbaar mits alle 27 lidstaten instemmen. Oekraïne zal sowieso moeten voldoen aan de criteria. Toetreding gaat dus jaren duren (en de oorlog hopelijk niet). Kandidaat-lidmaatschap zal ongetwijfeld olie op het vuur zijn, maar als wij als EU een vuist willen maken tegen Poetin is dit een uitgelezen kans. Deze discussie nu niet willen voeren voor ’de goede vrede’ is -helaas- achterhaald door de akelige werkelijkheid.

Huub Kapel