’Stop met halve verhalen over vega en vlees’

Supermarkt Lidl legt vleesvervangers naast vlees in het koelschap en hoopt zo de klantenkeuze voor plantaardige producten te stimuleren. Want vegetarisch is beter voor milieu en gezondheid dan vlees, redeneert Lidl. Dat is slechts halve voorlichting, klinkt het uit de vleessector.

