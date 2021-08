Premium Het beste van De Telegraaf

Voorstel om zwarte lijsten te delen tussen vliegers gaat te ver

Door hoofdredactie

In de strijd tegen het wangedrag van vliegtuigpassagiers, willen luchtvaartmaatschappijen meer doen met zwarte lijsten van amokmakers. Die zwarte lijsten worden per luchtvaartmaatschappij gemaakt, maar andere vliegers hebben daar geen inzicht in.