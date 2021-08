’Visie nieuwe rijksadviseur rampzalig voor het land’

Premium Financieel

Ondernemers in onzekerheid over coronastrategie van kabinet

Als Pieter Hasekamp zijn zin had gekregen was de bijl voor ondernemers al op 1 juli gevallen. De directeur van het Centraal Planbureau wilde zo snel mogelijk de economische dynamiek herstellen; langdurige coronasteun voor ondernemers staat een goede werking van de vrije markt in de weg. Hij kreeg zi...