’Hobbyvliegers dupe van strenge regels’

Sinds er verkeersleiding op vliegveld Lelystad actief is, is voor de hobbyvliegers de lol er vanaf. Ook de bedrijven die gevestigd zijn op het vliegveld sluiten de deuren of overwegen te verhuizen naar andere vliegvelden met een kleinere verkeersleiding en een vriendelijke structuur.

Ik vlieg al vanaf 1984 op zondag een rondje boven Flevoland en de randmeren. Met de huidige regelgeving en alle procedures is dat voor de hobbyvlieger niet meer leuk. Waarom moeten er er in een tijd dat er nul grote vliegtuigen zijn, 22 verkeersleiders en 25 beroepsbrandweerlieden actief zijn op een zo goed als dood vliegveld? En daarmee de hobbyvliegers hun lol afnemen.

Kunnen we niet terug naar de situatie zoals deze was voordat de uitgebreide verkeersleiding aangesteld werd? Deze lijkt mij totaal overbodig de komende tijd aangezien Lelystad vliegveld de komende 5 jaar en misschien wel helemaal nooit opengaat.

Roel Cornelis,

Emmeloord