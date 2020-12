Te veel bezuinigd op zorg

F. Habers ziet dat er een groot tekort aan personeel is bij zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen.

Medewerkers in deze branches zijn aan het eind van hun latijn en sommigen hebben zelf corona opgelopen. De patiëntentoestroom lijkt welhaast niet te stoppen. Er wordt nu al gevreesd voor een forse toename hiervan in de ziekenhuizen tijdens de jaarwisseling. Defensie gaat ondersteunen maar heeft zelf nauwelijks gekwalificeerd personeel. Er is in de afgelopen jaren ook op personeel bezuinigd. Allerlei bedrijven moeten financieel worden ondersteund of zijn al technisch failliet. Er wordt altijd beweerd dat we in een ’rijk’ land leven maar leven we feitelijk al niet in een ’arm’ land ?

F. Habers, Emmeloord