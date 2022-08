’Diensten van thuiszorg veranderen’

In ’De Kwestie’ van 13 augustus - moet zorgpersoneel meer salaris krijgen - stelt Marcel Canoy: ’Je kunt toch ook wat extra uren gaan werken?’ Hieruit blijkt dat hij niet echt begrijpt hoe de zorg, met name de thuiszorg, in elkaar steekt, vindt Anita van den Berg.