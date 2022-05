’Gas uit Groningen hard nodig’

C. v. Maarseveen denkt dat we het gas uit Groningen hard nodig hebben dit najaar als gevolg van de Russische gasstop. En voor de Groningse gaswinning zijn helaas harde maatregelen nodig. We hebben in feite bouwgrond genoeg, laten we op een mooie plek met spoed in maximaal twee jaar nieuwe huizen bouwen voor de Groningers. Dat mag best een paar miljard euro kosten. Ontruim de oude huizen, breek ze af en haal ons gas voor Nederland uit de grond.