’Moe van betutteling in Nederland’

Moe word ik van de betutteling en regeldrift in Nederland, schrijft Wim Loosschilder.

Onder de mom van klimaatverandering, gezondheid en het milieu jaagt de politiek de bevolking tegen zich in het harnas en de grens over met de ene na andere absurde maatregel. Van het gas af, elektrisch gaan rijden, hybride of warmtepompen. Voor de doorsnee hardwerkende Nederlander financieel niet haalbaar. Daarnaast de ene na de andere ( belasting ) prijsverhoging . Per 1 juli : benzine + 14 cent, toeslag als je toch een plastic verpakking gebruikt. Plan op accijnsverhoging op alcohol en verbod van verkoop daarvan in sportkantines en special beters in de supermarkt. Suikertax op frisdrank, invoering rekeningrijden, de boodschappen blijven maar stijgen in prijs.

Dames en heren politici, ik bepaal zelf, wat wel of niet gezond voor mij is of ik een biertje of borreltje drink. Het enige wat u bij mij teweeg brengt is, dat ik in 30 a 40 minuten naar Duitsland rijd, daar mijn tank volgooi, mijn boodschappen ga doen, mijn drankvoorraad aanvul en voor mijn bejaarde buurman met een klein pensioen en AOW sigarenen zijn borreltje mee neem.

Wim Loosschilder, Beuningen