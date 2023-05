Avondklok tegen bomaanslag

Video

‘Vladimir Poetin is hiermee door de mand gevallen’

China neemt een andere houding aan in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Aziatische grootmacht erkent nu voor het eerst de agressie in Oekraïne en president Xi Jinping belde zelfs met Zelenski. Het is allemaal bepaald niet goed gevallen in Rusland, zo ziet diplomatiek expert Robert van de Roer...