’Hogere AOW verdampt door inflatie’

Weliswaar gaat de AOW door verzet van de oppositie in de Eerste Kamer volgend jaar met 10% omhoog, maar een deel hiervan wordt betaald door de IOAW af te schaffen. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend, maar volgens VVD’er Smals levert dit per saldo toch een groot voordeel op voor AOW’ers. En dan vraag je je toch weer af onder welke steen deze politicus het afgelopen jaar heeft gelegen?

Veel duurdere boodschappen, energierekening die enorm is gestegen en de hogere zorgkosten van volgend jaar laten deze verhoging als sneeuw voor de zon verdwijnen. Waar het voordeel zit voor de gepensioneerden is volslagen onduidelijk, maar misschien kan deze politicus even een rekenvoorbeeldje aanleveren.

Jan Pronk, Beverwijk