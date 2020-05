De Kwestie: Tijd voor alleen grotere partijen in Kamer?

Er wordt afgesplitst, geroyeerd en met zetels geschoven. Hinderen instabiele kleine partijen de bestuurbaarheid van het land en moet er een kiesdrempel komen om versplintering (nu zestien Tweede Kamerfracties) tegen te gaan?

Hansko Broeksteeg vindt het daar de hoogste tijd voor.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht prof. dr. Wim Voermans begrijpt de behoefte, maar ziet vooral nadelen in een kiesdrempel.

En wat vindt U? Moeten we af van al die splintergroepjes en een kiesdrempel invoeren. Of is het goed zoals het is?

