’Betere uitrusting voor boa’s’

Twaalf handhavers (BOA’s) zijn door zes mannen in Rotterdam Zuid afgetuigd omdat zij zich niet konden verdedigen bij gebrek aan materiaal. Hoewel ik onze burgemeester Aboutaleb hoog heb zitten, slaat hij nu toch de plank mis door hen geen wapenstok en pepperspray te geven. Hij denkt dat het gebruik ervan in een agressieve situatie de boel alleen kan verergeren maar een wapenstok en pepperspray zijn alleen bedoeld om je tegenstander tijdelijk uit te kunnen schakelen.

De boa’s moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kunnen ze niet door alleen maar een uniform aan te trekken en te zeggen; foei, niet meer doen hoor. Met name in de grotere steden is bij sommige inwoners het lontje erg kort en worden om het minste geringste al agressief, vaak mede door drank/drugsgebruik.

Deze mensen zijn dan vaak niet voor rede vatbaar en als je agressie wil voorkomen dan moet een handhaver ook imponeren en respect afdwingen zoals een politieagent (en zelfs dan gaat het vaak nog mis).

Een handhaver zonder wapenstok en/of pepperspray is als een leeuw zonder tanden. Dus een oproep aan onze burgemeester; bewapen de handhavers met een wapenstok en pepperspray zodat ze zichzelf kunnen verdedigen als het uit de hand loopt.

P. van Neck, Rotterdam