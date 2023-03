’Leervoordelen handschrift’

Misschien wel belangrijker is dat het met de hand schrijven leervoordelen heeft. Omdat kinderen tegenwoordig even snel kunnen typen maar niet kunnen schrijven als hun leraren moeten zij de belangrijkste punten uit de les destilleren, samenvatten, parafraseren, enz. Dat zijn allemaal cognitieve bewerkingen die het leren bevorderen! Ook laat schrijven een motorische geheugenspoor achter. Daarbij zou 40 tot 80 % van de leerlingen andere dingen doen als de laptop open is en zo blijven ze niet bij de les.

Dr. Paul A. Kirschner

Prof dr. Paul A. Kirschner, dr.h.c.

Emeritus Hoogleraar Onderwijspsychologie Open Universiteit