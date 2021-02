’Rutte zal verkiezingen met gemak winnen’

De linkse oppositiepartijen kunnen geen enkele vuist maken. De PVV komt nog met enige ferme taal, maar krijgt geen enkele steun. Op geraffineerd wijze laveert Rutte zich met het grootste gemak door ieder debat. De vraag is niet of de VVD de aankomende verkiezingen zal winnen, maar alleen met welk record aantal zetels.

De andere politieke partijen doen er alles aan om bij Rutte, de VVD, in een goed blaadje te komen staan. De VVD hoeft weinig tot niets van het eigen verkiezingsprogramma in te leveren. Of komen de kiezers door de VVD toch weer bedrogen uit?

B. Huisman