Er kan wel van alles aan de hand zijn in de wereld, maar toch is dit bericht mij het meest bijgebleven deze week. Ik maak alvast mijn welgemeente excuses aan Google, de Grote Broer die deze krant napluist op ’foute’ artikelen en wier algoritmen kennelijk zo preuts zijn als een kinderjuf uit de Victoriaanse tijd. Het bericht in kwestie had namelijk een pakkende kop: ’Diego redde zijn soort met zijn enorme seksdrive’.