’Partijen uitsluiten ondemocratisch’

Premium Columns

Kennelijk is er een electorale markt voor de onfrisse praatjes van Baudet

Opnieuw is FvD van Thierry Baudet ernstig in opspraak geraakt. Aanleiding is de onthulling van racistische berichten van Baudet zelf in onderling appverkeer met andere Forum-politici. Op neerbuigende wijze wordt over rassen gesproken. Baudet betwist de authenticiteit van de appjes niet.