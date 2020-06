’Per persoon betalen voor water’

Gezien de steeds vaker voorkomende droogteperiodes, zal dit vaker voorkomen. De kosten voor schoon drinkwater zouden daarom anders aan gebruikers doorberekend kunnen worden. Niet, zoals nu er twee tarieven zijn (voor een eenpersoonshuishouden en voor een twee- of meerpersoonshuishoudens). Twee personen gebruiken natuurlijk veel minder water dan een gezin van drie, vier of meer personen. Het is daarom eerlijker om te betalen voor het aantal bewoners in een huis.

Ben je echtpaar met 3 kinderen, dan betaal je 5 eenheden. Met twee personen? Dan 2 eenheden. Per eenheid er een bedrag aan koppelen. Sommige mensen hebben geen idee wat er komt kijken om schoon water te krijgen.

T. de Boer