Dé nieuwsgebeurtenis van deze week was uiteraard de aankondiging van Mark Rutte dat hij bij aantreden van een volgend kabinet het politieke toneel zal verlaten. Onze jongste collega Terrence was 7 toen Rutte premier werd. Ook oudere twintigers op de redactie moesten bekennen dat in hun herinnering Rutte altijd al premier van Nederland was. Het toont hoe historisch het nieuws was.