’Kiezer is het zat te worden genegeerd’

De partijtop van de ChristenUnie is niet blij met de samenwerking die het provinciebestuur in Flevoland is aangegaan met de PVV. Carola Schouten en Piet Adema kunnen het niet verkroppen dat in de provincie is gekozen voor deze samenwerking. Nog steeds hebben deze figuren niet door of begrepen dat de Nederlandse kiezers hebben gekozen voor een ander beleid. Hoe hypocriet kun je zijn? Ze zitten er om de belangen van de Nederlandse kiezers te behartigen en niet voor hun eigen pluche. Wanneer dringt dit eindelijk eens door? De kiezers zijn het zat om te worden genegeerd wanneer ze duidelijk voor een andere koers kiezen. Opstappen van dit kabinet is de enige juiste remedie.

Joost Dirckx, Weert