Brief 3: ’Alleen echte handelaren belasten’

Als de Belastingdienst hier capaciteit aan gaat verspillen dan beland je in allerlei discussies zoals inkoopwaarde en het al dan niet afschrijven als iets langere tijd is gebruikt. Beter is het om onderscheid te maken tussen personen die eigen spullen verkopen (vrijgesteld) en personen die spullen kopen om door te verkopen (mogelijk belast). Er dient alleen gedefinieerd te worden wanneer iets kwalificeert als eigen spul. Misbruik zou zwaar beboet moeten worden zodat de goeden niet onder de slechten lijden. Maar inderdaad, waarom zou je iets makkelijk maken, als het moeilijk kan.

W.K. Peter, Monnickendam

