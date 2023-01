Brief 1 ’Burger dupe afbouw saldering’

De overheid wil dat de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen langzaam wodt afgebouwd, weet W.M. Rattink.

Het komt er straks dus op neer dat eigenaars van zonnepanelen gratis zonnestroom leveren aan de energiemaatschappijen zonder er een vergoeding voor te krijgen en energiebedrijven verkopen die stroom weer voor een hoge prijs. En dat kan dus aan de eigenaar zelf zijn als die boven het energieplafond stroom gebruikt. Het wordt nog erger, want onze overheid pikt een graantje mee met de torenhoge belastingen op die gratis stroom. Dit is naar mijn smaak pure diefstal. Welk bedrijf of overheidsinstelling levert gratis producten of diensten? Voor je rijbewijs of paspoort moet je al dik leges betalen. De burger wordt gestimuleerd om duurzame investeringen te doen en wordt vervolgens bij de neus genomen door de afbouw van de saldering.

W.M. Rattink, Mildam

