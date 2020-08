’Criterium toevoegen bij triage’

Ik mis een ander selectiecriterium, namelijk het betoond verantwoordelijkheidsbesef in coronatijd. Mensen die zich niet aan de regels en verplichtingen hebben gehouden, sluiten achter in de rij aan. Het kan niet zo zijn dat mensen die onverantwoord naar het buitenland, kroegen, feesten, bruiloften e.d. zijn geweest, eerder een ic-bed krijgen dan anderen en ouderen die zich wel aan de regels hebben gehouden. Dit geldt ook voor mensen die zich niet willen laten testen of niet in quarantaine willen gaan. Ik vind dat onverantwoord gedrag.

Bij andere maatschappelijke onderwerpen worden mensen die zich onverantwoord hebben gedragen - regels en/of verplichtingen hebben overtreden - uitgesloten van deelname. Bij bijvoorbeeld verkeer (rijbewijs ingetrokken) of bij bepaalde beroepen (geen Verklaring omtrent gedrag; wel strafblad bij misdragingen). Zo zou onverantwoord gedrag uitsluiting van een ic-bed kunnen betekenen, of in ieder geval achter in de rij aansluiten.

Herman Kamphuis,

Raalte