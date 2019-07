’Hobbyisme van minister Ollongren’

De kosten van dit label worden niet lager maar gaan met een stijging van bijna 1000 % omhoog naar 200. De Vereniging Eigen Huis spreekt van een nutteloze papieren tijger en coalitiegenoot VVD is not amused omdat het energielabel niets toevoegt. Het klimaatakkoord werd gepresenteerd als haalbaar, betaalbaar en behapbaar maar de maatregel van minister Ollongren over het energielabel voldoet aan geen van deze criteria. Als dit maar geen voorbode is van eindeloos geklungel en hobbyisme van bewindslieden die zichzelf op de klimaatkaart willen zetten. En wij als klimaatslaven mogen het gelag gaan betalen.

Jan Pronk, Beverwijk