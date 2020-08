’Samenwonen ouderen heeft een prijs’

Dat is gewoon de AOW die iedereen krijgt bij samenwonen. Waarom moet je samenwonende ouderen ruim € 700 meer laten ontvangen als zij er voor kiezen samen een huishouding te vormen? Zo komen we tot een belachelijke tweedeling van exact gelijke groepen. Geen dubbele woonlasten meer en daarbij minstens € 700 meer netto AOW. Wat is hier redelijk aan t.o.v. de reeds samenwonende/gehuwde AOW’ers? Het werkt echtscheiding in de hand, dat wordt schering en inslag: zo spoedig mogelijk scheiden en dan blijven wonen op hetzelfde adres.

H. Wilmink