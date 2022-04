Ombudsman: Caribisch kind van de rekening

Naast haar schoolwerk zorgt Shanice ook voor boodschappen, was en eten. Haar moeder heeft hier geen tijd voor. Zij probeert namelijk met meerdere banen alle rekeningen te betalen. Ze is weinig thuis bij haar kinderen.

Helaas zitten veel alleenstaande ouders en kinderen in dezelfde situatie als Shanice en haar moeder. De problemen en gevolgen rondom armoede voor alleenstaande ouders en hun kinderen op Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) vormen de basis van een onderzoek dat ik samen met de Kinderombudsman deed. Wij zien dat alleenstaande ouders door (financiële) problemen en stress hun kinderen niet voldoende zorg, aandacht en liefde kunnen geven.

Samen zien we verschillende mogelijkheden om de situatie voor gezinnen als dat van Shanice te verbeteren. Daarom doen we een aantal aanbevelingen aan het kabinet. Zorg voor één aanspreekpunt voor alleenstaande ouders waar niet alleen gekeken wordt naar armoedeproblemen, maar ook naar zaken als huisvesting en opvoeding. Voorkom (grotere) financiële problemen door bijvoorbeeld te kijken hoe ouders (en kinderen) geholpen kunnen worden bij het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Maak de toegang voor kinderopvang gratis en ook mogelijk buiten normale kantooruren. Zo komen ouders met meerdere banen niet in de problemen. Biedt cursussen aan zodat mensen zichzelf kunnen om- of bijscholen zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd.

De armoedecirkel moet doorbroken worden. Alleen meer geld is niet de oplossing. Kosten voor eten en verzorging op de eilanden moeten ook omlaag. Om dat te bereiken is het belangrijk dat diverse betrokken partijen onder regie van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties beter gaan samenwerken.

Zowel de Kinderombudsman als ik vragen opnieuw aandacht en actie van de overheid. Uit onze gesprekken op de eilanden blijkt dat dit nog steeds nodig is. Eerder hebben we ook al onderzoek gedaan naar armoede onder ouderen en jongvolwassenen in Caribisch Nederland. Ook al zijn er al maatregelen genomen om armoede op de BES-eilanden te bestrijden, we blijven hiervoor aandacht vragen voor dit schrijnende probleem onder alleenstaande ouders, ouderen en jongvolwassenen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de mensen in Caribisch Nederland niet langer kinderen van de rekening zijn!

* Niet de echte naam

