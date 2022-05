Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen ’Spaans statement: Weg met dat impotente deuggedoe!’

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Welnu, ik lag dus onderuit gezakt in mijn luie stoel op S10 te wachten. Je bent toch Nederlander, nietwaar. Schaakpuzzeltjes oplossend en flauwe appjes versturend was ik vooral met mijn telefoon bezig, en níet met de flagrante wokistische aanrandingen waarmee de kunstvorm muziek reeds negen ESF-songs achtereen op de kwelbuis was onteerd. Ik heb best weleens getwijfeld, laatst nog toen Hubert Bruls in beeld verscheen, maar ik beschouwde mezelf toch als niet behorend tot de doelgroep.