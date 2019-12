Ons 2019: Onvergetelijke reis

Ons bijzondere jaar begon eigenlijk al in 2018. Vanaf die tijd hebben wij 16 maanden lang genoten van een geweldige wereldreis. Wij vertrokken 3 september 2018 met de auto en de caravan waarmee wij door Scandinavië zijn gereisd. Daarna zijn wij overgestapt op de boot en later trein die ons naar Rusland, Mongolië en China heeft gebracht. Vanuit daar hebben wij door Azië gereisd, prachtige dingen gezien, geleerd en meegemaakt. Wij hebben hikes gedaan in Nepal en Peru die zwaar maar geweldig waren, en roadtrips gemaakt in Australië, Nieuw Zeeland en Amerika. Op 3 januari 2020 om 13.00 uur landen wij op Schiphol en is ons 2019 officieel ten einde. Alles wat wij samen meegemaakt hebben, heeft het jaar 2019 het meest bijzondere jaar in ons leven gemaakt.

Robert-Jan Bos en

Kelly van Rijs