Kringen Dassenburcht is één groot erotisch centrum

Koop ze uit als ze hun burcht niet willen verlaten. Desnoods verplicht. Het kost een paar regenwormen, bosvruchten, eikels, knollen, paddenstoelen, slakken en kevers, want dat is wat dassen eten, maar dan is het gedaan. Er zit een grens aan onze dasvriendelijkheid. En die grens is bereikt.