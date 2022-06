’Wat doet een stikstofminister eigenlijk?’

Het enige dat Christianne van der Wal doet is het stellen van de stikstofdoelen. De uitvoering laat ze aan de provincies over. Dat levert alleen maar ellende op.

Boeren in verschillende provincies gaan verschillend behandeld worden. En hoe moet het met boeren die op de grens wonen en uitstoot veroorzaken in een gebied over de grens?

Regering, neem nu eens de regie en regel dit op landelijk niveau. Neem een voorbeeld aan de Vlaamse aanpak.

Peter van der Geest, Hillegom