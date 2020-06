’Lasten verlagen voordat welvaart verloren gaat’

Met andere belastingen en heffingen is Denemarken met 45,9 procent wederom koploper. Maar Nederland volgt Denemarken op de voet en behoort tot de top drie landen met een relatief hoog belastingaandeel in de economie, 39.9 procent. Daarnaast is Nederland eveneens één van de grootste stijgers ten opzichte van het jaar daarvoor binnen Europa.

Nooit eerder trok de Nederlandse overheid binnen een periode van tien jaar zo'n groot deel van de economie naar zich toe. Nederland zit nu ruim boven het EU-gemiddelde. De Raad van State is het niet ontgaan en is bezorgd over de hoeveelheid belasting die wij betalen. Want in de financiële prestaties zit Nederland in de middenmoot. Er zijn vier andere landen die meer geld overhouden op de begroting dan wij.

Waar gaat ons geld dan naartoe? De overheid wijst er op dat ze dit jaar de inkomstenbelasting hebben verlaagd en dat de meeste mensen er netto in koopkracht op vooruit zouden gaan. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten waardoor onze overheid nu al voorsorteert op de volgende belasting verhoging. Toch krijg ik de indruk dat er iets grondig fout loopt in Nederland. Want mensen onder de armoedegrens in Nederland blijven stijgen en het aantal daklozen blijft net als de EU lasten toenemen.

De Raad van State kan zich zorgen maken, maar kan beter eens actie gaan ondernemen en de regering, gemeentes en provincies gaan adviseren om de lasten eens gewoon op een gemiddeld niveau te brengen voordat het straks te laat is en iedereen zijn welvaart verloren is. De Franse Premier Macron komt niet voor niets naar Nederland om te bedelen en onze premier staat niet bepaald bekend als standvastig en nationalist. Ik ben net als de Raad van State bezorgd waar dit gaat eindigen.

Peter de Quaack

Vlissingen