Het knuffeltje van Sinterklaas ging stuk, net toen onze dochter in het ziekenhuis lag. Bol.com stuurde een nieuwe op, samen met een beterschapskaart en een ’happy horse knuffel’ omdat ze ziek was. Twee weken later kreeg broer Mees ook een cadeautje, want hij werd ook niet vergeten, stond op het kaartje.