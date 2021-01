Brief 1: ’Beslag leggen op loon of uitkering’

Het enige waar ze echt mee teruggepakt kunnen worden, is beslag leggen op hun loon of uitkering en hun dierbaarste bezittingen, zoals scooters, peperdure merkkleding, schoenen, sieraden, horloges, etc.

En welke verantwoordelijkheid nemen hun ouders? Van een kale kip kun je niet plukken, dus laat de ouders maar betalen, weten ze misschien ook weer hoe je dit tuig had moeten opvoeden. Want uit alles blijkt, dat deze relschoppers het thuis voor het zeggen hebben en de ouders kennelijk niets hebben in te brengen.

S. Schoenmaker

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: