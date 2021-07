. Ⓒ Foto DIJKSTRA BV

De SP wil per direct af van windturbines op land. Vond de partij tot dusver dat we ’flink meer windenergie moeten opwekken, vooral op zee’, inmiddels past wind op land niet meer in het streven naar ’klimaatrechtvaardigheid’. Fractieleider Lilian Marijnissen zet die overtuiging uiteen.