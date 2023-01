’Brood betaalbaar houden’

Mijn man komt uit Mexico waar de maistortilla voor miljoenen een basisbehoefte is. Daarom wordt de prijs van tortilla’s door de regering bewust laag gehouden zodat miljoenen minder bedeelden zich dit nog steeds kunnen veroorloven. Brood is een basisbehoefte in Nederland en moet naar mijn mening betaalbaar blijven voor iedereen. Waar je het mee eet of wat je er op smeert is natuurlijk afhankelijk van je inkomen.

K.D. Rico, Amersfoort