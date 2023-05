Ombudsman: Waar ligt de grens?

Sinds eind 2020 hoort het VK niet meer bij de Europese Unie. Dit maakt het voor Sofians vrouw en kinderen iets ingewikkelder om naar Nederland te komen voor een kort verblijf. Ze moeten daarvoor een visum aanvragen. Dat kost tijd en geld. Sofian leest online dat ze gebruik kunnen maken van de EU-familierichtlijn, omdat hij zelf Nederlander is.

Deze richtlijn zorgt ervoor dat ze met minder kosten en een versnelde procedure een visum kort verblijf kunnen aanvragen voor zijn vrouw en kinderen. Sofian is blij dat deze optie er is en gaat naar VFS. Dit bedrijf regelt visumaanvragen in het VK in opdracht van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Maar Sofians verzoek wordt afgewezen. Zijn gezinsleden zouden niet vallen binnen de voorwaarden van de EU-familierichtlijn. Hij moet het visum gewoon via de normale route aanvragen. Sofian bekijkt nog eens de informatie online en leest het goed door. Volgens hem had zijn verzoek gewoon goedgekeurd moeten worden.

Ook krijgt hij van VFS Global en BZ geen uitleg waarom zijn gezinsleden niet voldoen aan de voorwaarden. Hij probeert via verschillende hulporganisaties om alsnog goedkeuring te krijgen. Maar ook dit lukt niet. Sofian is al bijna een jaar bezig om het te regelen, maar komt niet verder. En nu?

Sofian neemt contact op met de Nationale ombudsman. Kunnen zij iets voor hem betekenen? Onze collega Sema gaat aan de slag. Ze belt met onze contactpersoon bij BZ en vraagt of ze nog eens naar de zaak van Sofian willen kijken en hem willen uitleggen waarom zijn gezinsleden wel/niet voldoen aan de regels. BZ onderzoekt de zaak nog een keer met daarbij de informatie over de EU-familierichtlijn. En wat blijkt: Sofian had toch gelijk. Zijn gezinsleden komen wel in aanmerking.

Het heeft te lang moeten duren, maar ik ben blij dat Sofian uiteindelijk geholpen is. BZ liet ook aan Sofian weten dat ze de informatie op hun website hierover zullen aanpassen en VFS ook zullen inlichten. Zo lopen andere burgers hopelijk niet tegen hetzelfde probleem aan als Sofian. Een positief resultaat.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en het ministerie van Buitenlandse Zaken? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.