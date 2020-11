’Wees alert op spoofing’

Nadat de mensen zogenaamd door hun bank waren gebeld met het bericht dat boeven bezig waren hun bankrekening leeg te halen. Om dat te voorkomen wordt dan gevraagd om je geld naar een andere rekening over te zetten; die van de oplichters dus. Maar als een échte bank met zo’n bericht zou komen, kan (en zal) deze de rekening toch onmiddellijk blokkeren?

Dat is mij ook overkomen nadat mijn creditcard in het buitenland geskimd was, en oplichters probeerden om daarmee een klein bedragje te pinnen, als test.

Niet meer intrappen dus!

Hans de Jong,

Nieuw-Vennep