’Waar blijft protest Nederland?’

Eerder haakten de VS, Australië en andere landen al af uit protest tegen de mensenrechtenschendingen door Peking. Om over de oorlogsdreiging tegen Taiwan nog maar niet te spreken. Waar blijft nu óns land? Dé grote zedenprediker van de wereld die in dit soort gevallen altijd vooraan staat? Het blijft angstvallig en ’oorverdovend’ stil. Ook Qatar, waar maar liefst 6500 goedkope arbeidsmigranten als slaven werden geslachtofferd en stierven bij de opbouw van de accomodaties voor het WK voetbal, werd aan de schandpaal genageld. Daartegen zou een boycot méér dan gerechtvaardigd zijn. Een grote bek hebben en wegkijken is één. Maar er uitvoering aan geven is dan net weer een stap te ver blijkbaar.

Jan Muijs, Tilburg