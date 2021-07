Brief 2 ’Ongeschoold werk voor statushouder’

Ik vind het bijna niet te geloven dat dit gebeurt! Tienduizenden arbeidsmigranten worden naar Nederland gehaald om te werken in de tuinbouw en andere beroepen. Wat is er mis mee als deze plaatsen ingenomen worden door statushouders? Het werk is niet moeilijk, dus opleidingsniveau zal het probleem niet zijn. Tevens komen er dan ook veel huizen vrij. Laat de statushouders ophalen met busjes en breng en haal ze op van huis. Leren ze meteen de Nederlandse gewoontes en de taal. Wij zijn ook met ongeschoold werk begonnen en wie echt gemotiveerd is, komt vast wel hogerop in de toekomst.

Saskia Verwer

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: