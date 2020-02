Uitslag Stelling: ’Politiek correct geneuzel’

Veel deelnemers hebben het over doorgeslagen ’politieke correctheid’. Vrijwel niemand is het dan ook eens met de mening van de Hema dat de term moorkop niet meer van deze tijd is. „Dat is gewoon onzin. Als mensen willen dat een woord wordt veranderd dan gebeurt dat vanzelf in de taal.” Een respondent zegt: „Ik verander mijn woordgebruik in ieder geval niet en die bedrijven die zich aanpassen zijn mijn klandizie kwijt.”

94% van de respondenten vindt dat je niets meer kunt zeggen in dit land. „Aanstelleritus, daar lijdt men tegenwoordig aan. Er kan overal wel iets achter gezocht”, stelt iemand. „Het hoort bij onze historie en cultuur”, luidt een andere mening. „Ondanks het feit dat wij vroeger, in de huidige opvattingen, ons niet te fraai hebben gedragen, maakt dit alles wat we nu zijn. Het is een deel van onze geschiedenis die niet weggepoetst mag worden.”

Het merendeel begrijpt niet dat mensen zich gekwetst zouden kunnen voelen door de naam moorkop. „Dat slaat toch nergens op, wie legt er nou de link van een moorkop en een negerzoen met een donker persoon, om blanke vla maakt toch ook niemand zich druk? Ga je druk maken om echt belangrijke dingen en eet lekker een moorkop”, luidt een reactie. Velen vragen zich af wat nou een omstreden woord is en wie dat bepaalt. „Zo kun je boerenyoghurt ook wel een omstreden woord vinden omdat het woord ’boer’ er in zit en ik mij als boer, die in de stikstofcrisis over de schuld van krijg, gediscrimineerd voel.”

Hoe ver moet je gaan als het om ’zogenaamde dubieuze namen’ gaat? „Kunnen we het dan nog over witte druiven en zwarte verf hebben? Misschien moet iedereen de RAL- nummers uit zijn hoofd gaan leren. ’Meisje, welke kleur is dit?’, ’Dat is 9001 juf’”, schertst iemand. Een ander: „Jodenkoeken is antisemitisme, blanke vla is superioriteitsgevoel, koetjesreep is verheerlijking van de bio-industrie en zo kan ik nog wel wat voorbeelden bedenken. Wat een onzin allemaal, taal is onderdeel van een cultuur.” Weer een ander grapt: „Ik voel mij ook niet gekwetst als ik ‘blanke vla’ in de winkel zie en een wit voetje halen, vind ik ook oké”.

„Er moet niet zoveel aandacht aan die beroepsslachtoffers gegeven worden”, schrijft iemand. „Er is geen land waar mensen het zó goed hebben als hier in Nederland. Waar in andere landen mensen hun leven niet zeker zijn, in armoede leven of gebukt gaan onder de meest gruwelijke regimes, daar discussiëren wij over de naam van een gebakje. Walgelijk.”

Dat een bakker in Monster die besloot moorkoppen voortaan roomkoppen te noemen, deze week zijn winkel moest sluiten na intimidatie door klanten, vinden veel respondenten te ver gaan. „Het staat zo’n bakker en de Hema vrij om te doen wat ze willen.” Sommigen betichten de Hema ervan met de naamsverandering de publiciteit op te zoeken. „Zo hebben ze wel een hoop gratis reclame.” Hoewel de meesten de voorkeur geven aan moorkop boven chocoladebol, zijn er ook respondenten die het niet echt uitmaakt hoe het ding genoemd wordt. „Als de soes maar lekker is.”