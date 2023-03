Ik kwam bij mensen thuis, die een schoenendoos vol met medicijnen hadden, en totaal geen overzicht meer hebben welk medicijn ze voor wat nog slikten. De fout zit mijns inziens niet bij de zorgvrager, maar bij de arts en de farmaceutische industrie.

Alles wordt met een pilletje opgelost denkt men, en zo handelt men ook. Daarnaast hebben we Big Farma die het medicijn voorschrijfgedrag stimuleert, en de richtlijnen zo beïnvloedt dat iedereen vanaf zijn 50e verjaardag al aan de cholesterolverlagende middelen zit tot zijn dood. Want dat heeft Big Farma het liefst, slikken van medicatie tot je dood, want dat levert veel, zeer veel geld op!. En artsen durven bijna niet van richtlijnen af te wijken. Richtlijnen zijn geen richtlijnen meer, maar wetten geworden. De richtlijnen en protocollen zijn er om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar ze worden misbruikt om hulpverleners er op af rekenen als men anders handelt dan de richtlijnen en protocollen voorschrijven.

Niet éénmaal per jaar de medicatie controleren, maar iedere drie maanden. Mensen slikte al jaren pijnstillers, en niet de minste, uit de opiaten groep, en als ik vroeg hebt u pijn, dan was het antwoord neen! Maar dan heeft de verslavende werking van het opiaat zijn werking al gedaan. Veel aandoeningen zijn met gezond eten en bewegen gebaat, maar medicatie is het antwoord. En als je als zorgvrager geen medicatie wilt en om andere oplossing vraagt, zit de arts je aan te kijken alsof hij water ziet branden. Maar die andere oplossing is er heel vaak wel, en beter, en gezonder voor lijf en leden.

Herman Koster, ’s-Heerenberg