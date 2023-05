’Slappe uitzending VI’

Het was net of de heren van VI bepaalde onderwerpen niet mochten aanroeren. Zelfs René van der Gijp durfde amper zijn mond open te doen en Gerard Joling kreeg min of meer geen kans. Het was een lachwekkende vertoning. Zelfs . Rutte wist met zijn grappen en grollen alles te omzeilen. Ik ben anders gewend van de mannen van VI. In ieder geval kan verzekerd zijn van een baan in de ’cabaretindustrie.

H. van Daal