’Geld beter besteden aan mensen in nood’

In een tijd waarin een medemens moet worden opgevangen en vele gemeentes daarin voorzien was het een klein beetje te verwachten dat in de hoek waar de kapitaal krachtigen onder ons zich bevinden, de hakken in het zand worden gezet, weet Peter Borst.

Onder het motto 'iedereen moet worden opgevangen maar niet bij ons' zullen de rijke bewoners de juridische strijd aan gaan. Procederen tot het einde want er is geld genoeg zou zal de slogan gaan leiden. Het geld wat dus beter te besteden zou zijn aan de medemens in nood, maar ja geld is macht zal men daar denken. Peter Borst, Beverwijk