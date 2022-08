’Zoek het dichter bij huis’

De reiswereld is woedend op onze nationale luchthaven en het dreigt werkelijk een rampjaar te worden op Schiphol. Al wekenlang kampt Schiphol met enorme rijen reizigers en om de haverklap worden vluchten verplaatst of volledig gecanceld. En niet alleen bij Schiphol is dit een probleem maar ook bij veel andere luchthavens. Voeg daar nog het enorme kofferprobleem bij en de chaos is compleet. En allemaal het gevolg van een ontstellend tekort aan personeel.

En niet alleen in de reiswereld komt dit probleem aan de orde. In alle bedrijfstakken -en vooral in de horeca- laat het gebrek aan personeel zich voelen. Dat is niet op korte termijn op te lossen. En als je dat weet en toch wil gaan vliegen, dan moet je achteraf niet klagen. Je zou het dit jaar ook eens wat dichter bij huis kunnen zoeken. Nederland, en ook de buurlanden zijn ideale vakantielanden. Goed bereikbaar met de auto of busreis.

Jan Muijs, Tilburg