De CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge zoeken de afgelopen tijd vaak de pers op. Daarbij komt vrijwel altijd de vraag aan bod of de heren lijsttrekker en dus partijleider willen worden. Het is duidelijk dat ze het allebei wel willen. Vraag is wanneer het CDA een keuze gaat maken. Waarschijnlijk gebeurt dat via een ledenreferendum, zo is ook Sybrand Buma tot lijsttrekker is gekozen.