Brief 2: ’Wiebes als minister niet uit te leggen’

De Tweede Kamer is geïrriteerd omdat de topambtenaren die bij de belastingdienst met ’n dikke zak geld opstapten in 2015 nu weer terugkomen om de puinhopen te verhelpen, maar het geld mogen houden!

Dit is zeer terecht want de regeling die door toenmalig staatssecretaris Wiebes in het leven werd geroepen, heeft 700 miljoen euro gekost en wordt dan alsnog door Rutte in het volgende kabinet beloond met ’n ministerspost. Schandalig!

Coalitiegenoot Bruins (CU) zegt dat ’dit niet uit te leggen is’, maar wat is er nog wel uit te leggen van deze op velen fronten blunderende en liegende coalitie?

J.A. Konning, Assen

