’Stemmen per DigiD’

Kiezen zonder de deur uit te hoeven zou volgend jaar maart heel goed zijn, zeker in coronatijd. Het moet toch voor de it-ontwikkelaars bij de overheid toch mogelijk zijn om binnen een paar maanden een digitaal stembiljet te ontwikkelen zodat mensen met hun computer of laptop via DigiD kunnen stemmen? Zoekraken en meerdere stemmen uitbrengen zijn uitgesloten en ook de telling gaat een stuk gemakkelijker.

Aloys Smeets