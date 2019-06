Uitslag Stelling: ’Te jong en te onervaren’

Op die leeftijd zijn jongeren nog niet in staat om een weloverwogen stem uit te brengen, zeggen de tegenstanders. Ze kunnen niet overzien waar ze voor of tegen stemmen. Ze hebben nog amper politiek besef. „Kinderen, pubers, want daar hebben we het over, zijn over het algemeen nog lang niet klaar om dit soort beslissingen te maken. Laat ze nog gewoon kind zijn, en beslissen wat hun vervolgopleiding gaat worden. Daar hebben ze het al moeilijk genoeg mee”, reageert een respondent. Een ander: „Ze hebben nog geen levenservaring, hebben nog geen verantwoordelijkheid gedragen en nog niets bijgedragen aan de maatschappij.”

Een op de drie vindt de huidige leeftijd, 18 jaar, een prima leeftijd om te mogen gaan stemmen, maar de meesten (53%) vinden 21 jaar de meeste ideale leeftijd. Een van de stellingdeelnemers stelt een ander criterium voor: „Mensen, ongeacht de leeftijd, zouden pas mogen stemmen na vijf jaar fulltime dienstverband en belastingafdracht, dan weten ze in ieder geval waar het geld vandaan komt waar Den Haag zo makkelijk mee strooit.”

Uit onderzoek blijkt dat de politieke betrokkenheid onder jongeren in Nederland laag is vergeleken met jongeren in andere landen maar de meeste respondenten vinden dat niet iets om zorgen over te maken. Een deelnemer zegt: „Ik denk dat we het veel te goed hebben in Nederland waardoor veel jongeren niet de moeite nemen zich te verdiepen in de politiek.”

De opstellers van het advies denken dat jongeren meer betrokken zullen raken bij de politiek als ze vanaf hun 16e mogen gaan stemmen, maar de meerderheid betwijfelt dat. Ook verwachten de meesten niet dat veel jongeren ook daadwerkelijk naar de stembus zullen gaan.

Wel lijkt het veel respondenten een goed idee als scholen meer lessen zouden besteden aan burgerschap, maar 30% is daar geen voorstander van. „Dan worden ze lastiggevallen met de politieke voorkeuren van de leraren”, vreest iemand. Een ander schrijft: „Jongeren stemmen dan wat hun wordt voorgekauwd op school. Waarschijnlijk dat alleen links hier beter van wordt.”

Gevraagd naar welke partij de meeste stemmen zal trekken onder jongeren, scoort GroenLinks (48%) onder de respondenten veruit het hoogst, op afstand gevolgd door Forum voor Democratie (13%). Een respondent schampert: „Zonder het kostenplaatje te weten is het makkelijk om op een partij als GroenLinks te stemmen vanwege hun idealen”.

De piepkleine minderheid die vóór het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd is, denkt dat het de betrokkenheid bij jongeren vergroot. „De jeugd is steeds beter geïnformeerd en heeft al een sterke mening op jonge leeftijd. Het is goed jong en vroeg te beginnen met inleven en nadenken over politiek”, argumenteert er een. Een ander: „Jongeren denken meer na over het welzijn van de aarde en niet zozeer aan hun portemonnee. Ik denk dat zij prima een weloverwogen beslissing kunnen maken”. Jongeren zijn de volgende generatie, benadrukken de voorstanders. „Zij hebben de toekomst. En andere ideeën.”